Erhürman’dan AB'ye Tepki

09.01.2026 14:23
Cumhurbaşkanı Erhürman, von der Leyen'in konuşmasında Kıbrıslı Türkler'i anmamasını eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı açılış törenindeki konuşmasında "Kıbrıslı Türkler"den bahsetmemesine tepki göstererek, "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ursula von der Leyen'in konuşma metnini okuduğunu ve metinde, "Kıbrıslı Türkler"den söz eden tek bir satır olmadığını belirten Erhürman, "Yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini 'Bizans kiliselerinin gölgesinde' geliştirdiklerini anlatıyor. Bu Ada'nın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman, "Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın" gibi bir anlayışları olmadığının altını çizerek, "Bizim için doğrusu şudur; görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim, her ortamda gösterelim ki ilişkiler doğru zemine otursun. Ne görüşmeden kaçarız ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi, gerçekleri ve doğruları aktarmaktan kaçınırız." ifadelerine yer verdi.

"Kararlılığımızı kimse atlamasın"

Görüştükleri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine, "AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu" anlattıklarını vurgulayan, Erhürman, şunları kaydetti:

"İşin siyasi boyutuna dair görüşlerimizi ve AB içindeki Kıbrıs ile ilgili anomaliyi daha önce çok açıkladık. Görüştüğümüz herkese de anlatmaya devam ediyoruz. AB yetkililerinin, yalnızca bu konuşma metni üzerinde yeniden düşünmelerinin dahi, anlatılmaya çalışılan pek çok şeyi anlamak açısından ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim. Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir. Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil var olan. Kararlılığımızı kimse atlamasın."

Kaynak: AA

