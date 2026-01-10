Erhürman ve Yayman Görüştü

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ı kabul ederek görüştü. Kabulde, Gazeteci Yavuz Donat da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi" ifadelerine yer verildi.