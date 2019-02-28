Erkan Petekkaya Sunucu Oldu

Senaryo gereği intikamını bir yarışma programı düzenleyerek alan Petekkaya, rolünü başarı ile canlandırarak profesyonel sunuculara meydan okudu.

Hareketli temposu ve dramatik yapısıyla Türk sinemasına yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen, aksiyon sahneleri hiçbir maliyetten kaçınılmadan dört kamera ile çekilen Kapan filmi 8 Mart'ta vizyona giriyor. Filmde zengin bir babayı canlandıran Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya oğluna kötülük yapanlardan intikamını Çıkış Yok isimli bir yarışma programı yaparak almaya çalışıyor. Sunucu rolünü başarıyla canlandıran Erkan Petekkaya profesyonel sunuculara taş çıkarttı.

Filmin Künyesi

Yapımcılığını Muharrem Gürer, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı başrollerinde Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ali Gürer, oyuncu kadrosunda ise Ruhi Sarı, Neslihan Acar, Başak Akbay, Gizem Denizci, İrfan Aslanhan, Zeynep Elçin, Hazal Eylül Çelik, Fatih Doğan, Poyraz Eser, Recep Güneysu, Duygu Karaca,Maria Shak, Cemal Gönen, Tuğçe Demir, Kadir Okur'un yer aldığı, senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş yazıyor.