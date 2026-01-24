Erkek Arkadaş Tartışması Kavga Çıkardı - Son Dakika
Erkek Arkadaş Tartışması Kavga Çıkardı

24.01.2026 10:39
Adana'da üç kız arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, arkadaşları olayı görüntüledi.

ADANA'da 2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbederken, arkadaşları da bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, dün gece Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 3 genç kız arasında, 'Erkek arkadaş meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Kızlardan biri, saçlarından tutup yere yatırdığı arkadaşını 'Arkamdan iş çevirdin' diyerek tokat ve yumruklarla darbetti, diğeri de defalarca tekme attı. Bu sırada kızların yanındaki diğer arkadaşları da bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Araya girenlerin müdahalesi ile kavga son buldu.

Kaynak: DHA

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
