Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Sosyal medyada bir kadının paylaştığı fotoğraf ve sorduğu soru kısa sürede gündem oldu. Kadın, yaşadığı cilt sorununu paylaşarak takipçilerinden yardım istedi.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Geçen hafta sonu erkek arkadaşımı ziyaret ettim ve başıma bu geldi. Bunun sebebi nedir ve nasıl geçer?" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, fotoğrafta görülen cilt reaksiyonunun ne olabileceği konusunda çeşitli tahminlerde bulundu.

"ÜRTİKER OLABİLİR" YORUMLARI YAPILDI

Fotoğrafın altına yorum yapan bazı kullanıcılar, kadının yaşadığı durumun ürtiker (kurdeşen) olabileceğini ifade etti. Ürtiker; alerjik reaksiyonlar, stres, bazı gıdalar veya çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkabilen ve ciltte kızarıklık ile kaşıntılı kabarıklıklarla kendini gösteren bir rahatsızlık olarak biliniyor.