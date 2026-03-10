Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi - Son Dakika
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
10.03.2026 10:27
Sosyal medyada bir kadının ''Geçen hafta sonu erkek arkadaşımı ziyaret ettim ve başıma bu geldi'' diyerek paylaştığı cilt fotoğrafı çok sayıda yorum alırken, kullanıcılar yaşanan durumun ürtiker (kurdeşen) olabileceğini ifade etti.

Sosyal medyada bir kadının paylaştığı fotoğraf ve sorduğu soru kısa sürede gündem oldu. Kadın, yaşadığı cilt sorununu paylaşarak takipçilerinden yardım istedi.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Geçen hafta sonu erkek arkadaşımı ziyaret ettim ve başıma bu geldi. Bunun sebebi nedir ve nasıl geçer?" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, fotoğrafta görülen cilt reaksiyonunun ne olabileceği konusunda çeşitli tahminlerde bulundu.

'Erkek arkadaşımı ziyaret ettim' diyen kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

"ÜRTİKER OLABİLİR" YORUMLARI YAPILDI

Fotoğrafın altına yorum yapan bazı kullanıcılar, kadının yaşadığı durumun ürtiker (kurdeşen) olabileceğini ifade etti. Ürtiker; alerjik reaksiyonlar, stres, bazı gıdalar veya çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkabilen ve ciltte kızarıklık ile kaşıntılı kabarıklıklarla kendini gösteren bir rahatsızlık olarak biliniyor.

Sosyal Medya, Ürtiker, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • duygu grafik duygu grafik:
    bu rahatsızlıgı defalarca ben yaşadım aslında kürtçede dabaz deriz buna biz çok kötü kaşıntı yapıyor yanıyor birde geçirme yöntemi var bunun 3 3 Yanıtla
  • seyhan sönmez seyhan sönmez:
    Yanlız hiçte kız koluna benzemiyor bu )) 3 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    benim kolumdan kıllı neredeyse 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi - Son Dakika
