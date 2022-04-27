Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor - Son Dakika
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Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor

27.04.2022 10:53
Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor

ABD'nin önde gelen kurumlarından Minnesota Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol yönteminin hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı. İlacın hayvanlar üzerindeki testlerinde yüzde 99'a varan başarı elde edildiği belirtilirken, denemelerde ikinci faza geçilebileceği açıklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol hapı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama ABD'den geldi. İlacın hayvanlar üzerindeki testlerinde yüzde 99'a varan başarı elde edildiği belirtilirken, denemelerde ikinci faza geçilebileceği belirtildi.

ERKEKLER İÇİN DOĞUM KONTROL HAPI İÇİN SONA GELİNDİ

Bilim insanları erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol hapı ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırırken ABD'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Bu oranın kadınların kullandığı doğum kontrol haplarıyla aynı seviyede olduğunu belirten uzmanlar, "İnsanlar üzerinde bu hapı denemeye iki ay içinde başlayabiliriz. Klinik testler Temmuz ayında başlayabilir" açıklamasını yaptı.

Bilim insanları, ilacın denendiği laboratuvar farelerinin üreme yeteneğini birkaç hafta sonra tekrar kazandığını açıkladı. Bilim insanları, "İlaç vermeyi durdurduktan dört ile 6 hafta sonra fare tekrar üremeyi başardı" ifadesini kullandı. Uzmanlar, test sonuçlarında herhangi bir yan etki görülmediğini belirtirken, kilo alma gibi bir sorunun tespit edilmediğini aktardı.

Araştırmayı yürüten Dr. Gunda Georg, "Bu araştırmalar istediğimiz etkiyi gösterdi ve aynı zamanda deneklerin sağlıklı kaldığını da kanıtladı. Elbette bu sonuçları analiz ederken dikkatli olmak gerek zira bunlar fare ve insanlar değil ve farklı sonuçlar çıkabilir ama ben bu ilacın etkisinin çok ama çok umut vadettiğini söyleyebilirim" dedi.

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Doğum Kontrol Hapı, Araştırma, ABD, Güncel, Son Dakika

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