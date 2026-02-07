KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağmur yağışı sonrası dağdan kopan dev kaya parçası mahalledeki elektrik trafosuna çarptı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede süren yağmur yağışı sonrası dağdan kopan dev kaya parçası yuvarlanarak mahallede bulunan elektrik trafosuna çarptı. Kaya parçalanarak etrafa dağılırken, trafoda zarar meydana geldi.
Belediye ekipleri etrafa dağılan parçaları topladı.
Son Dakika › Güncel › Ermenek'te Kaya Parçası Elektrik Trafosuna Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?