Savaşta evladını kaybeden anne, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın oğlunu kaçırmaya çalıştı - Son Dakika
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Savaşta evladını kaybeden anne, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın oğlunu kaçırmaya çalıştı

18.05.2023 16:40

Ermenistan'da 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen bir askerin annesi, Başbakan Nikol Paşinyan'ın oğlu Aşot Paşinyan'ı kaçırmaya çalıştı. Oğlunun izinsiz savaşa götürülüp orada öldüğünü iddia eden kadın, Paşinyan'ı oğlunun mezarı başında öldürmekle tehdit etti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Soruşturma Komitesinden aldığı bilgiye göre, dün kendisini İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerden birisinin annesi olarak tanıtan bir kadın, Aşot Paşinyan'ı konuşma bahanesiyle arabasına davet etti ve Paşinyan'ın arabaya binmesinin ardından trafik kurallarını ihlal ederek sürmeye başladı.

KAÇIRIP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Kadının arabayı sürerken oğlunun İkinci Karabağ Savaşı'nda kendisine sorulmadan savaşa götürülüp öldürüldüğünü anlattığını iddia eden Aşot Paşinyan, kadının kendisini Yerablur Askeri Anıt Mezarlığına götürerek öldürebileceğini çünkü kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını söylediğini ileri sürdü. Paşinyan, yavaşladığı bir anda arabadan atladığını belirtti.

Savaşta ölen askerin annesi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlunu kaçırmaya çalıştı

ÇARPAN ARACIN İÇİNDEKİLER DE ASKER YAKINLARI

Hafif yaralı şekilde yol kenarında bekleyen Aşot Paşiyan'a başka bir aracın çarptığı, söz konusu araçtaki kişilerin de İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin ebeveynleri olduğu açıklandı. Aşot Paşinyan'ı kaçırma girişiminde bulunan kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Savaşta ölen askerin annesi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlunu kaçırmaya çalıştı
Savaşta ölen askerin annesi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlunu kaçırmaya çalıştı
Kaynak: AA
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Nikol Paşinyan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşta evladını kaybeden anne, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın oğlunu kaçırmaya çalıştı - Son Dakika


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