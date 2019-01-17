Son Dakika Haberleri: Eroini, Kıyafetlerinin Özel Bölümlerine Saklamış (2)

Eroini, Kıyafetlerinin Özel Bölümlerine Saklamış (2)

11 dakika önce

TUTUKLANDIBolu'da, TEM yolunda çantası, ayakkabısı ve montunun özel bölümlerinde 470 gram eroin ele geçirilen Rıdvan Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eroini, Kıyafetlerinin Özel Bölümlerine Saklamış (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Bolu'da, TEM yolunda çantası, ayakkabısı ve montunun özel bölümlerinde 470 gram eroin ele geçirilen Rıdvan Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:31 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
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