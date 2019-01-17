Eroini, Kıyafetlerinin Özel Bölümlerine Saklamış (2)
11 dakika önce
TUTUKLANDIBolu'da, TEM yolunda çantası, ayakkabısı ve montunun özel bölümlerinde 470 gram eroin ele geçirilen Rıdvan Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI Bolu
'da, TEM yolunda çantası, ayakkabısı ve montunun özel bölümlerinde 470 gram eroin ele geçirilen Rıdvan Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:31 Kaynak: DHA
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