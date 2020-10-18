Erol Bulut: "Oynanan futboldan memnunum" - Son Dakika

Erol Bulut: "Oynanan futboldan memnunum"

18.10.2020 21:50

- Erol Bulut: "Oynanan futboldan memnunum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Hakemlerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor" Süper Lig'in 5.

- Erol Bulut: "Oynanan futboldan memnunum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Hakemlerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor"

İZMİR - Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Göztepe gibi zor deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, Göztepe'nin kazandığı penaltı içinse "Normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidilir. Neden o pozisyonda hakem VAR'a çağırılmadı?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadeleyi değerlendirdi.

"Hakemlerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor"

Göztepe gibi zor bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Erol Bulut, "Kazanmak kolay olmadı, kendi işimizi zorlaştırdık. 5-6 atabileceğimiz maçı 3-2 kazandık. İlk yarıda hakemin rakibimize verdiği bir penaltı vardı. Normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidilir. Neden o pozisyonda hakem VAR'a çağırılmadı? İzlemiş olsa belki penaltıyı iptal edebilirdi. Hakemlerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Hem bizim için hem rakipler için dikkat edilmesi gerekiyor. Hücum anlamında yeterince gol pozisyonuna girdik. Defans anlamında bireysel hatalar yaptık. 13 futbolcumuz milli takıma gitmişti. Bazı arkadaşlarımızda yorgunluk belirtisi vardı. Oynanan futboldan memnunum. Bireysel hataları ilerleyen süreçte daha az yapmamız gerekiyor. Oyuncu seçerken zorlanmıyorum. Elimizde 25-26 tane kaliteli futbolcumuz var. Her hafta 1-2 futbolcu değişebilir. Rotasyona girmemiz lazım çünkü 40 haftalık bir süreç, Türkiye Kupası maçları ve milli maçlar olacak. Bazı oyuncularımız 10 günde 3 maç oynadılar. O yüzden bu rotasyonlar olacak" dedi.

Erol Bulut: Oynanan futboldan memnunum
Erol Bulut: Oynanan futboldan memnunum
Erol Bulut: Oynanan futboldan memnunum
Erol Bulut: Oynanan futboldan memnunum

Spor Toto Süper Lig, Erol Bulut, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Oynanan futboldan memnunum' - Son Dakika Spor

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