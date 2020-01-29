Ersanlı Milwaukee Bucks evinde galip - Son Dakika
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Ersanlı Milwaukee Bucks evinde galip

6 saat önce

NBA'de Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Wahington Wizards'ı 151-131 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'ndaki liderliğini devam ettirdi.

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NBA'de Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Wahington Wizards'ı 151-131 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'ndaki liderliğini devam ettirdi. Milwaukee'de milli oyuncu Ersan İlyasova 9 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynarken, Khris Middleton da 51 sayı ile kariyer rekoru kırdı.


NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks sahasında karşılaştığı Wahington Wizards'ı 151-131 mağlup ederek üst üste 9. toplamda 41. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'ndaki liderliğini sürdürdü. Milwaukee'de Ersan 20 dakika süre aldı ve 9 sayı, 5 ribaund, 2 asistle mücadele etti. Milwaukee Bucks'ta ayrıca Khris Middleton 51 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle kariyer rekoru kırdı. Ligdeki 31. yenilgisini alan Wizards'ta ise Bradley Beal'in 47 sayı ve 6 asisti takımına yetmedi.


Cedi'den Pelicans potasına 9 sayı


New Orleans Pelicans deplasmanda mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 125-111 yenerek 19. galibiyetini elde etti. New Orleans'ta Jrue Holiday 28 sayı ve 8 asistle, Brandon Ingram ise 24 sayı, 6 asistile oynadı. Bu sezonki 36. mağlubiyetini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Collin Sexton 24 sayıyla takımının en skoreri oldu.


NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:


Philadelphia 76ers: 115 - Golden State Warriors: 104


Charlotte Hornets: 97 - New York Knicks: 92


Cleveland Cavaliers: 111 - New Orleans Pelicans: 125


Miami Heat: 101 - Boston Celtics: 109


Toronto Raptors: 130 - Atlanta Hawks: 114


Milwaukee Bucks: 151 - Washington Wizards: 131


Memphis Grizzlies: 104 - Denver Nuggets: 96


Dallas Mavericks: 104 - Phoenix Suns: 133 - İSTANBUL

Milwaukee Bucks, New Orleans, Cleveland, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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