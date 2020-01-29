Ersanlı Milwaukee Bucks evinde galip

NBA'de Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Wahington Wizards'ı 151-131 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'ndaki liderliğini devam ettirdi. Milwaukee'de milli oyuncu Ersan İlyasova 9 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynarken, Khris Middleton da 51 sayı ile kariyer rekoru kırdı.



NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks sahasında karşılaştığı Wahington Wizards'ı 151-131 mağlup ederek üst üste 9. toplamda 41. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'ndaki liderliğini sürdürdü. Milwaukee'de Ersan 20 dakika süre aldı ve 9 sayı, 5 ribaund, 2 asistle mücadele etti. Milwaukee Bucks'ta ayrıca Khris Middleton 51 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle kariyer rekoru kırdı. Ligdeki 31. yenilgisini alan Wizards'ta ise Bradley Beal'in 47 sayı ve 6 asisti takımına yetmedi.



Cedi'den Pelicans potasına 9 sayı



New Orleans Pelicans deplasmanda mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 125-111 yenerek 19. galibiyetini elde etti. New Orleans'ta Jrue Holiday 28 sayı ve 8 asistle, Brandon Ingram ise 24 sayı, 6 asistile oynadı. Bu sezonki 36. mağlubiyetini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Collin Sexton 24 sayıyla takımının en skoreri oldu.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Philadelphia 76ers: 115 - Golden State Warriors: 104



Charlotte Hornets: 97 - New York Knicks: 92



Cleveland Cavaliers: 111 - New Orleans Pelicans: 125



Miami Heat: 101 - Boston Celtics: 109



Toronto Raptors: 130 - Atlanta Hawks: 114



Milwaukee Bucks: 151 - Washington Wizards: 131



Memphis Grizzlies: 104 - Denver Nuggets: 96



Dallas Mavericks: 104 - Phoenix Suns: 133 - İSTANBUL