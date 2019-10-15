Ertem Şener: Kadınlara futbolu anlatamıyoruz!
58 dakika önce
Altın Zambak Ödül törenine katılan Ertem Şener, kadınların iş hayatında olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.
Altın Zambak Ödül törenine katılan Ertem Şener, kadınların iş hayatında olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi. Sporda da kadın başarısı üzerine duran Şener, "futbolda kadınları doğru yönlendiremediğimiz için başarılı değiliz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06
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