Son Dakika Haberleri: Ertem Şener: Kadınlara futbolu anlatamıyoruz!
Son Dakika Magazin Ertem Şener: Kadınlara futbolu anlatamıyoruz!

Ertem Şener: Kadınlara futbolu anlatamıyoruz!

58 dakika önce

Altın Zambak Ödül törenine katılan Ertem Şener, kadınların iş hayatında olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.

Altın Zambak Ödül törenine katılan Ertem Şener, kadınların iş hayatında olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi. Sporda da kadın başarısı üzerine duran Şener, "futbolda kadınları doğru yönlendiremediğimiz için başarılı değiliz" dedi.

Ertem Şener: Kadınlara futbolu anlatamıyoruz!

Ertem Şener, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 
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