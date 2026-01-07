Erzincan'da Çocuklar Sanatla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzincan'da Çocuklar Sanatla Buluştu

07.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZİNCAN Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'ndaki 100 öğrenciye, 'Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi' kapsamında ressam Melis Doğan, akrilik boya çalışması yaptırdı.

ERZİNCAN Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'ndaki 100 öğrenciye, 'Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi' kapsamında ressam Melis Doğan, akrilik boya çalışması yaptırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi' kapsamında İstanbul'dan Erzincan'a gelen Melis Doğan, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi'nin destekleriyle Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'nda 100 öğrenciye resim malzemeleri dağıttı. Etkinlikte, çocuklar akrilik boya çalışması yaptı. Çocukların hem becerilerini geliştirme hem de sanatla daha fazla vakit geçirmeleri amacıyla yapılan etkinlikte, birbirinden ilginç eserler ortaya çıktı.

'SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Proje kapsamında 5 yıldır güneydoğu ve doğu Anadolu'da il il gezdiğini belirten Melis Doğan, "2026 senesinde ilk durağımız Erzincan oldu. Burada Erzincan Belediyesi ile ortaklaşa sanat atölyesi etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız çocukları sanatla buluşturmak, kendi kültür ve değerlerini tanımalarını sağlayıp bunu sanat yoluyla ifade etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda projemiz sadece çocuklarla sınırlı değil, kadınlar, engelli bireyler toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek temel amacımız. Sanatın iyileştirici ve güzelleştirici gücüne inanıyoruz. Bunları yaparak bir mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Akan ve Serkan Özger'in de katıldığı etkinlikte öğrencilere resim malzemeleri de hediye edildi.

Haber-Kamera: Barış YALÇINKAYA/ERZURUM,

Kaynak: DHA

Erzincan, Ressam, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Çocuklar Sanatla Buluştu - Son Dakika

Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:22:39. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Çocuklar Sanatla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.