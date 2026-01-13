Erzincan\'da Fırında Yangın Paniğe Neden Oldu

Erzincan'ın İnönü Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, İnönü Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırından yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışması yapıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN