Erzincan'da kullanışsız duraklar modern duraklarla değiştiriliyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesince eski ve kullanışsız duraklar modern duraklarla değiştirilirken, durak olmayan yerlere ise yenileri yerleştiriliyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü bu çalışmayla otobüs durakları modern ve konforlu hale getiriliyor.

Kendi kaynaklarıyla minimum maliyete imal edilen kent mobilyalarıyla şehri donatan Erzincan Belediyesi, özgün tasarımlar ile ürettiği ahşap otobüs duraklarını Mahallenin büyüklüğü ve ihtiyacı doğrultusunda belirlenen sayıda mahalle sakinlerinin talepleri de dikkate alınarak otobüs güzergahlarına göre yerleştiriliyor.

Bu kapsamda Erzincan Belediyesi otobüs durakları olmayan Güllüce Mahallesinde de durak kurulum çalışmalarını başlattı. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Marangozhane İmalat Atölyesinde üretilen ahşap otobüs durakları vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. - ERZİNCAN