Erzincan'da Minikler Festivali ve Kayak Yarışları Başladı

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Minikler Festivali ile Alp Disiplini 12, 14 ve 16 yaş altı 1.etap yarışları Erzincan'da başladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde iki gün sürecek yarışların açılışı, Minikler Festivali ile yapıldı.

Toplam 13 ilden 96 sporcunun katıldığı festivalde, sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Alp Disiplini 12, 14 ve 16 yaş altı 1. etap yarışmalarıyla organizasyon sona erecek.