Erzincan\'da Snowboard Cross Avrupa Kupası Tamamlandı

Erzincan'da, Snowboard Cross Avrupa Kupası'nda ikinci gün Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yapılan yarışlarla tamamlandı.

Erzincan Valiliği himayesinde, Uluslararası Kayak Federasyonu öncülüğünde ve sponsorların destekleriyle düzenlenen organizasyonda, Avrupa ülkelerinden gelen sporcular, kayak merkezindeki 800 metrelik pistte yarıştı.

Organizasyon, erkek ve kadınlar kategorisinde iki gün devam eden yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, törende yaptığı konuşmada, iki yıldır Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne büyük emek verdiklerini söyledi.

Bugün ise kayak merkezinde gerçekleştirilen uluslararası organizasyon ile meyvelerini aldıklarını belirterek, emeği geçen Vali Hamza Aydoğdu ile Erzincan milletvekillerine teşekkür etti.

Dereceye giren sporcular

BIG FİNAL Erkekler

1- Cameron Turner (Avustralya)

2- Matteo Rezzoli (İtalya)

3- Max Holmlund (İsveç)

4- Federico Podda (İtalya)

BIG FİNAL Kadınlar

1- Rosa Colella (İsviçre)

2- Maya Billingham (Avustralya)

3 - Lyse Laine (Fransa)

4- Nuria Gubser (İsviçre)

Snowboard - Boardercross - Erkekler

1- Max Holmlund (İsviçre)

2- David Erhard (Avusturya)

3- Niclas Ebner (Almanya)

4- Matteo Rezzoli (İtalya)

Snowboard - Boardercross - Kadınlar

1- Anna-Maria Galler(Avusturya)

2- Rosa Colella (İsviçre)

3- Candice Beneton (Fransa)

4- Maya Billingham (Avustralya)