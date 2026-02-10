Erzincan\'dan İyilik Kervanı

Erzincan'dan, başta Filistin ve Suriye gibi yoğun ihtiyacın bulunduğu bölgelere ulaştırılmak üzere hazırlanan bir yardım tırı törenle uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen, katı yakıt ile giyecek yüklü tırın uğurlanması için dernek binası önünde tören düzenlendi.

Derneğin basın sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, yaptığı açıklamada, "Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Yemen'e kadar mazlum coğrafyalardaki insanlar sadece bombalarla değil, aynı zamanda açlıkla, soğukla ve uluslararası kamuoyunun sağır sessizliğiyle imtihan ediliyor." dedi.

Çocukların feryatlarının sokaklarda yükseldiğini ama merhameti olmayanlardan başka kimsenin bunu duymadığını belirten Akkoyunlu, "İnsan hakları beyannameleri, yüksek kürsülerde verilen vaatler, eğer bugün yıkıntılar altında can veren bebekleri koruyamıyorsa hükmünü yitirmiştir. Buradan, Erzincan'dan dünyaya sesleniyoruz. Gönderdiğimiz bu tırın içindeki katı yakıt sadece sobaları değil, umutları ısıtacak. Bu kıyafetler sadece canları değil, yarınlara olan güveni koruyacak. Bizler İHH ve Erzincan halkı olarak 'Siz ne kadar yıkarsanız yıkın, biz daha fazlasını inşa edeceğiz. Siz ne kadar karanlık saçarsanız saçın, biz bu iyilik meşaleleriyle dünyayı aydınlatmaya devam edeceğiz.' inşallah." dedi.

Akkoyunlu, insanlığın ölmediğine dair sarsılmaz inançla yüklü "iyilik kervanını" savaşın karanlık gölgesinde üşüyen insanlara gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşma ve duanın ardından tır uğurlandı.