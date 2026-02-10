Erzincan'dan İyilik Kervanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzincan'dan İyilik Kervanı

Erzincan\'dan İyilik Kervanı
10.02.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'dan Filistin ve Suriye'ye yardım tırı uğurlandı, umutlar ve iyilikler taşınıyor.

Erzincan'dan, başta Filistin ve Suriye gibi yoğun ihtiyacın bulunduğu bölgelere ulaştırılmak üzere hazırlanan bir yardım tırı törenle uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen, katı yakıt ile giyecek yüklü tırın uğurlanması için dernek binası önünde tören düzenlendi.

Derneğin basın sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, yaptığı açıklamada, "Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Yemen'e kadar mazlum coğrafyalardaki insanlar sadece bombalarla değil, aynı zamanda açlıkla, soğukla ve uluslararası kamuoyunun sağır sessizliğiyle imtihan ediliyor." dedi.

Çocukların feryatlarının sokaklarda yükseldiğini ama merhameti olmayanlardan başka kimsenin bunu duymadığını belirten Akkoyunlu, "İnsan hakları beyannameleri, yüksek kürsülerde verilen vaatler, eğer bugün yıkıntılar altında can veren bebekleri koruyamıyorsa hükmünü yitirmiştir. Buradan, Erzincan'dan dünyaya sesleniyoruz. Gönderdiğimiz bu tırın içindeki katı yakıt sadece sobaları değil, umutları ısıtacak. Bu kıyafetler sadece canları değil, yarınlara olan güveni koruyacak. Bizler İHH ve Erzincan halkı olarak 'Siz ne kadar yıkarsanız yıkın, biz daha fazlasını inşa edeceğiz. Siz ne kadar karanlık saçarsanız saçın, biz bu iyilik meşaleleriyle dünyayı aydınlatmaya devam edeceğiz.' inşallah." dedi.

Akkoyunlu, insanlığın ölmediğine dair sarsılmaz inançla yüklü "iyilik kervanını" savaşın karanlık gölgesinde üşüyen insanlara gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşma ve duanın ardından tır uğurlandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Filistin, Erzincan, İyilik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'dan İyilik Kervanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:43
Yok böyle mesaj Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:16:31. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'dan İyilik Kervanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.