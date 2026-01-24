Erzincanspor\'dan Altınordu\'ya 2-0\'lık yenilgi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 21. haftasında sahasında Altınordu'yu konuk eden 24 Erzincanspor, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
Erzincanspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Batuhan Artaslan ve 67. dakikada penaltıdan Ahmet Dereli kaydetti. Bu sonuçla puanını 25'e yükselten kırmızı-siyahlı ekip ligde 12. sıraya çıktı. Karşılaşma, il protokolü tarafından da tribünden takip edildi. - ERZİNCAN
