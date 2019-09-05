Son Dakika Haberleri: Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarını çift kale antrenmanla sürdürdü.

Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarını çift kale antrenmanla sürdürdü.


Erzincanspor ligin ikinci hafta maçında kendi evinde oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, oynayacakları maçın öneminden bahsetti.


Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde ki futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda kondisyon yüklemesinin ardından futbolcular dar alanda pas ve şut çalıştı. Daha sonra ise taktik bir çalışma gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip hafta sonu oynayacağı karşılamanın provasını yaptı. Teknik Patron Mustafa Sarıgül antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına neler yapması gerektiğini anlattı.


Öte yandan transfer döneminin bitmesine saatler kala transfer edilen Erman Kılıç ve Abdurrahman Çanlı'da ilk defa takımla birlikte antrenmana çıkarken, yeni futbolcuların takıma edepte oldukları gözlemlendi. - ERZİNCAN

Mustafa Sarıgül, Karaköprü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransızlar yazdı: Gustavo, Fenerbahçe'ye gelmek için cebinden para ödedi
Efsane futbolcu Cafu'nun oğlu vefat etti Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor! NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:17:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]