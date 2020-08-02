Erzurum-Artvin kara yolunda heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı - Son Dakika

Erzurum- Artvin kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bağlantı yolunda heyelan meydana geldiğini söyledi.

Arılı, Pehlivanlı ve Aksukapı mahallelerinde de sel nedeniyle yolların kapandığını ifade eden Yiğider, "Erzurum-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı. 3 köyümüzde de sel nedeniyle ulaşım aksadı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kara yolu tek yönlü olarak trafiğe açıldı. İlçelerdeki yolların temizliği yapıldı." dedi.

Yiğider, ekiplerin Erzurum-Artvin kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe açılması için çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.