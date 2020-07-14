ERZURUM Cumhurbaşkanına söz verdi, elektrikli otomobillerin şarj ünitesini Erzurum'a kurdular - Son Dakika

ERZURUM Cumhurbaşkanına söz verdi, elektrikli otomobillerin şarj ünitesini Erzurum'a kurdular

Cumhurbaşkanına söz verdi, elektrikli otomobillerin şarj ünitesini Erzurum'a kurdularDÜNYADA ve Türkiye'de yapılacak milli otomobil ve elektrikli araçların şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek.

Cumhurbaşkanına söz verdi, elektrikli otomobillerin şarj ünitesini Erzurum'a kurdular

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DÜNYADA ve Türkiye'de yapılacak milli otomobil ve elektrikli araçların şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek. Erzurum-Pasinler karayolunda kurulan ve Eylül ayı sonunda hizmete girecek fabrikayla ilgili bilgi veren Gersan Elektrik A.Ş. Yatırım Koordinatörü Ensar Temur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri söz üzerine Erzurum'da yatırım yaptıklarını söyledi.

Gersan Elektrik A.Ş. Yatırım Koonrdinatörü Ensar Temur ve BEB3D Tasarımın sahibi Hakan Şahin, makinelerin yüzde 70'inin geldiği fabrika binasını basın mensuplarına gezdirdi. Pandemi sebebiyle fabrikanın üretime geçmesinin geciktiğini belirten Ensar Temur, Eylül sonu ya da Ekim ayının ilk günlerinde açılış yapmayı planladıklarını bildirdi. 2016 yılında elektrikli araçların piyasaya çıkmasıyla birlikte şüarj üniteleri üretmeye karar verdiklerini vurgulayan Temur, AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın daveti üzerine Erzurum'u yatırım planlarına aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesi yaptığı konuşmada fabrikayla ilgili konuşması sonrası Erzurum'a kurulması için söz verdiklerini hatırlatan Temur, Erzurum'u elektrik elektronik merkezi üssü haline getireceklerini söyledi. Sadece otomobillerin şarj ünitesi değil burada bir kaç ayrı proje üzerinde de çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Temur, 10-15 yıl içerisinde tamamlayacakları yatırımın bedelinin 20-25 milyon dolar civarında olacağını kaydetti.

Erzurum'da kurulacak fabrikada üretilecek şarj ünitelirinin ar-ge'sini İstanbul'daki fabrikalarında yaptıklarını vurguayan Temur, başta İngiltere olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden sipariş aldıklarını belirtti.

MİLLİ VE YERLİ ŞARJ ÜNİTESİ

Gersan Elektrik A.Ş. ile birlikte Erzurum'da ilk yerli ve milli şarj ünitesini üreteceklerini anlatan BEB3D Tasarım firmasının sahibi Hakan Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi. Türkiye'de yazılımı başka yerden alınmış elektrik şarj üniteleri olduğunu ancak kendilerinin ilk defa yerli ve milli bir üretimi gerçekleştireceklerini belirten Şahin, "Türkiye'nin ilk ve tek yüzde yüz yerli şarj cihazı olacak. Tasaramı, yazılımı dahil kendimize ait olan böyle bir ürünün üretim başlangıcı aşamasındayız. Elektrik kart dizgi hattımızı gördünüz. Tamamlandığında 1,5 milyon doların üzerinde bir yatırım olacak. Sadece şarj ünitesi üretimi değil, elektrikli kombi ve sokak aydınlatmaları konusunda da projelerimiz var. Bunların hepsi tam faal tamamlandığında 20-25 milyon dolara mal olacak. Elektrikli şarj ünitesinin maliyeti ise 5,5-6 milyon dolar olacak" dedi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2019'da yerli ve milli otomobili tanıtımından sonra elektrik şarj ünitelerinin yapımıyla ilgili hazırlıkların hız kazandığını vurguladı. Şahin, Erzurum'da üretecekleri cihazın ve fabrikanın isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirine bıraktıklarını bildirdi.

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM Cumhurbaşkanına söz verdi, elektrikli otomobillerin şarj ünitesini Erzurum'a kurdular - Son Dakika

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