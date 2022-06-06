Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak - Son Dakika
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Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak

06.06.2022 14:07
Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak

ERZURUM'da, Yakutiye ilçe Belediyesi tarafından 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi kuruldu.

ERZURUM'da, Yakutiye ilçe Belediyesi tarafından 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi kuruldu. 14 çeşidin ayrıştırılacağı merkezde ayrıca kompost ünitesiyle mutfak atıkları gübreye dönüştürülecek.

Yakutiye Belediyesi'nce Şükrüpaşa semtinde kurulan 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi, törenle açıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, davetliler ve öğrencilerin katıldığı törenle hizmete giren merkezde, 14 çeşit ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine transfer edilecek. Belediye tarafından tahsis edilen 2 kamyonetle halkın bilgi vermesi halinde evlerinden atıklar alınıp, merkeze getirilecek. Ayrıca ilçenin çeşitli noktalarına mavi renk konteynerler konuldu. Mutfak atıkları için kompost ünitesi kurulan merkezde, bir taraftan da gübre üretimi yapılacak. Maskotlar 'Yakutcan' ve kedisi 'Mırmır' da öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm, tasarruf ve hayvan sevgisi konularında bilgiler verecek.

Sıfır atık konusunda son 3 yılda bakanlığın belirlediği şartlarda çok ciddi adımlar attıklarını belirten Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Doğu Anadolu'da 'sıfır atık belgesi' alan ilk belediye olduklarını hatırlattı. Sıfır atık projesinin bir parçası olarak kurdukları merkezde 14 çeşit atığın ayrıştırılıp, geri dönüşüm tesislerine transfer edileceğini kaydeden Uçar, organik ve mutfak atıklarını da kurdukları kompost ünitesiyle gübreye dönüştüreceklerini dile getirdi.

Başkan Uçar, "Belediye olarak sorumluluk sahamızın tamamında kolayca ulaşabilecek noktalara tüm geri dönüşüm atıklarının ayrı bir şekilde atabileceği 'Mobil Atık Getirme Merkezleri'ni konuşlandırdık. Belediye olarak sorumluluk sahamızın tamamına tüm geri dönüşüm atıklarının ikili ayrıştırma denilen uygulama gereği atılabileceği mavi renkli atık konteynerleri koyduk. Atık ilaçlar için tüm sağlık tesislerine 'İlaç Atık Kutuları' yerleştirdik. '1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'miz bünyesinde organik atıkları kompost denilen doğal gübreye çevirerek geri dönüşüme kazandıran kompost makinesi kurduk. Bunların yanı sıra sıfır atıkla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Okullardan sırayla öğrenciler merkeze getirilecek, hem burayı görecekler hem geri dönüşümü tanıyacaklar bizde onlara beklentilerimizi aşılamış olacağız. Burada kompleks bir çalışma yürütüyoruz. Bu projeyi sevdirmek için 2 maskotumuz var; 'Yakutcan' ve kedisi 'Mırmır'. Bu maskotlar, çocuklarımıza sıfır atık, geri dönüşüm, tasarruf, hayvan sevgisi gibi konularda bilgiler verecek" diye konuştu.


Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak
Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak
Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak
Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak
Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak
Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak
Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak
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Vali Memiş, 'Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım' Vali Memiş, 'Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım'
Kaynak: DHA

Yakutiye Belediyesi, Mehmet Sekmen, Okay Memiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi; 14 çeşit ayrıştırılacak - Son Dakika

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