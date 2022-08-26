Evlerinden dışarı çıkan bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki binanın ikinci katında oturan Ümit Kaya 'ya ait dairede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Ümit Kaya, İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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