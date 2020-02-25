Erzurum'da 'Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı' düzenlenecek - Son Dakika

Erzurum'da 'Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı' düzenlenecek.



Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuarda Adalet Bakanlığı standında başta Hakim- Cumhuriyet Savcısı mesleği olmak üzere, bakanlığın kariyer imkan ve şartları hakkında katılımcılara bilgi verilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek olan 'Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nda, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ayaz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı Ünal Bingül, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimleri ile Erzurum Cumhuriyet Savcıları ve Hakimleri, katılımcılarla bir araya gelecek.



Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı 6 Mart'ta sona erecek. - ERZURUM