Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu - Son Dakika

Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu

12.10.2020 23:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu, System.String[]

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda bir tonda; 1,3 gram altın, 7 gram gümüş rezervi bulundu. Daha önce de Erzurum'un Olur ilçesinde ekonomiye 400 milyon dolar katkı sağlayacak altın ve değerli taş rezervi bulunmuştu.

Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi'nde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban'da bulunması Erzurum'un dağı taşı altın dedirtti.

İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, "Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda altın ve gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde altın ve uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum'a yatırımcıları bekliyoruz" dedi.

Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu

İLK REZERV EKONOMİYE 400 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

İlk altın rezervi Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyünde tespit edilmiş ve işletme ruhsatı verilmişti. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrası ruhsatlarını alabilen işletmeciler, bölgeye ilk etapta 75 milyon dolarlık bir yatırım yapacak ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Madenin ekonomiye yıllık 400 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

BİNLERCE VATANDAŞ İSTİHDAM EDİLECEK

145 hektarda yapılan incelemelerde bir tonda 4 gram altın çıkabileceği ön görülürken 8 milyon metreküplük bir alanın ise altın dışında bir çok değerli taşında olduğu tespit edildi. İşletme, ilk etapta 75 milyon dolarlık bir yatırımla altını işlemeye başlayacak. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde ise binlerce vatandaş istihdam edilecek.

Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu

Hacı Bayram, Karaçoban, Erzurum, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu - Son Dakika Ekonomi

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