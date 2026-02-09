Erzurum'da "İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Erzurum'da "İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği düzenlendi

09.02.2026 20:30
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından "İslam İnkılabı'nın 47. yıl dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü" etkinliği düzenlendi.

Erzurum'da bir otelde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı ile İran milli marşının okunmasıyla devam eden programda, davetlilere ikramda bulunuldu.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbalı Zarch, programda yaptığı konuşmada, İslam Devrimi'nin 47. yıl dönümünü büyük bir gurur ve memnuniyetle andıklarını söyledi.

İran ve Türkiye dostluğunu pekiştirmek, iyileştirmek ve Erzurum'un bu ilişkideki rolünü artırmak için elinden geleni yapacağını belirten Eghbalı Zarch, "Bugün yaptığım işte çift yönlü bir yol izlemekteyim. Sadece İran'ın tanıtımı değil, tam aksine Erzurum ve Türkiye'nin tanıtımını da İran'da yapıyoruz. Bugün ise iki makalem Erzurum yerel basınında yayınlanmış ve aynı şekilde İran'da ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın görüşmeleri ve fotoğrafları da İran'da yayınlandı." dedi.

Eghbalı Zarch, şöyle devam etti:

"İran ile Türkiye arasındaki ilişkiler, köklü bir tarihsel geçmişe ve güçlü bir medeniyet zeminine dayanmaktadır. İran, sahip olduğu 15 komşu ülke arasında, en fazla ortak tarih, kültür ve toplumsal bağa Türkiye ile sahiptir. İran'ın güvenliği Türkiye'nin, Türkiye'nin güvenliği ise İran'ın sorumluluğundadır. İki ülkenin devletleri, halkları gerekli zamanlarda birbirine desteklerini göstermişlerdir."

Alibeman Eghbalı Zarch, iki ülkenin devletleri ve halklarının, her zaman zor zamanlarda dahi birbirinin yanında olduğunu, dostluk ve karşılıklı güveni somut şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Pasta kesimiyle sona eren programa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Erzurum, Kültür, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
