Erzurum'da Kar Fırtınası Ulaşımı Aksattı

Erzurum\'da Kar Fırtınası Ulaşımı Aksattı
20.01.2026 13:55
Aşkale'de yoğun kar ve çığ nedeniyle Aşkale-Bayburt yolu trafiğe kapatıldı, sürücülere uyarı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Aşkale- Bayburt kara yolu, çığ düşmesi sonucu valilik kararıyla tamamen trafiğe kapatıldı.

Aşkale'de dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece saatlerine doğru şiddetini artırarak yerini yoğun kar fırtınasına bıraktı. Kop Dağı Geçidi'nde sürücüler şiddetli tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü bölgede çok sayıda araç yolda kaldı.

Son yılların en şiddetli kar yağışı ve fırtınasının yaşandığı güzergahta, özellikle ağır tonajlı araçların kayması sonucu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aşkale 121. Karayolları ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Gece saat 03.00 sıralarında Virajlar mevkiinde çığ düşmesi üzerine, valilik kararıyla Aşkale-Bayburt yolu tamamen trafiğe kapatıldı. Aşkale-Bayburt istikametinde Virajlar mevkiinde, Bayburt-Aşkale istikametinde ise Eski Bakım Evi mevkiinde meydana gelen çığ düşmeleri nedeniyle yol her iki yönden ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalan tır ve kamyonlar için ekipler seferber olurken yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki çığın temizlenmesi için savurucu araçlarla yoğun bir çalışma başlatıldı. Yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Bayburt, Erzurum, Aşkale, Ulaşım

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
