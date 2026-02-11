Erzurum'da Kar Yağışı 419 Mahallenin Yolunu Kapatıyor - Son Dakika
Erzurum'da Kar Yağışı 419 Mahallenin Yolunu Kapatıyor

11.02.2026 13:09
Erzurum'da etkili kar yağışı 419 kırsal mahallenin yolunu kapatırken, temizlik çalışmaları sürüyor.

ERZURUM'da 2 günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kalınlığı 50 santimetreye ulaşan karı temizlemek için belediyeler seferber olurken, beyaz örtü altındaki Erzurum ve tarihi mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum'da önceki gün başlayan ve dün gece sabah saatlerine kadar etkini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edilirken, şehir içi trafik zaman zaman aksadı. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı kent merkezinde büyükşehir ve ilçe belediyeleri temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle toplanan tonlarca kar kent dışına taşındı.

Erzurum ve çevresinde etkili olan yağış sonrası 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor.

BEYAZ ÖRTÜ ALTINDAKİ ERZURUM

Bu sırada kar altında kalan Erzurum ve tarihi yerleri dron kamerasıyla görüntülendi. Yoğun kar yağışının ardından, beyaz örtüyle kaplanan Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
