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Erzurum'da korkutan yangın; 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndü

6 saat önce

Erzurum'da korkutan yangın; 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndüERZURUM'un Aziziye İlçesine bağlı Başkent Mahallesi'nde çıkan yangında 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndü.

Erzurum'da korkutan yangın; 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndü

ERZURUM'un Aziziye İlçesine bağlı Başkent Mahallesi'nde çıkan yangında 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndü.

Olay, Aziziye ilçesine bağlı Başkent Mahallesi'nde sabaha karşı 02.30'da meydana geldi. Yangını farkeden köylüler imam Mehmet Çalık'ı arayarak camiden anons yapmasını istedi. Minareden yayılan anonsu duyan köylüler alarma geçti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Saat 11.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülen yangında Celal Köse, Emin Bozkurt, Battal Kaya, Nafiz köse, Hulusi Köse ile Halis Köse'ye ait ev ve ahırlar tamamen yandı. Yangının ilk anında boşaltılan ahırlardaki hayvanlar diğer köylülerin ahırlarına yerleştirildi. Evleri yanan vatandaşlar imam Mehmet Çalık ve akrabalarının yanında geceyi geçirdi.

Cami imamı Mehmet Çalık, vatandaşların haber vermesinden sonra anons yaptığını belirterek, çevre mahallelerden yardıma gelenler olduğunu bildirdi. Çalık, ekiplerin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğünü ancak vatandaşların evsiz kaldıklarını söyledi.

Yangının söndürülmesiyle birlikte ev ve ahırlardaki enkazın kaldırılmasına başlandı. Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

Köy muhtarı İbrahim Köse, evleri oturulamaz hale gelen vatandaşların akraba ve komşularının evlerine yerleştirildiğini belirtti.

Erzurum'da korkutan yangın; 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndü

Aziziye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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