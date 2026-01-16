Erzurum'da şehit çocukları karne töreninde yalnız bırakılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Erzurum'da şehit çocukları karne töreninde yalnız bırakılmadı

Erzurum\'da şehit çocukları karne töreninde yalnız bırakılmadı
16.01.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şehit çocukları, karnelerini törenle aldı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şehit çocukları, karnelerini törenle aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "İlk Karne Heyecanı" projesi kapsamında, ilkokula başlayan ve 1. sınıfa giden şehit çocukları için Karayazı ilçesindeki Turnagöl İlkokulu'nda program düzenlendi.

Programa katılan Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 18 Haziran 2019 tarihinde şehit olan Ahmet Küçük'ün çocukları Esmanur ve Ahmet Miran'ın karne heyecanına ortak oldu.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın şehit çocuklarına hitaben kaleme aldığı tebrik mektubu, çocuklara verildi.

Sevgi, umut ve başarı temennileri içeren mektup, çocuklar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çocuklarla yakından ilgilenip karnelerini veren Kaymakam Bektaş ve İl Müdürü Aykut, çocukların eğitim hayatlarına dair düşüncelerini de dinledi.

İlk kez karne alan şehit çocukları, törene katılanları duygulandırdı.

Törende pasta kesildi, şehit çocuklarının yanı sıra tüm çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Kaymakam Bektaş, şehit aileleri ve çocuklarının milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek devletin çocukların eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğini vurguladı.

İl Müdürü Aykut da şehitlerin kıymetli emaneti çocukları karne töreninde yalnız bırakmadıklarını ve onlara destek verdiklerini ifade ederek her zaman şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Karayazı, Erzurum, Karne, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da şehit çocukları karne töreninde yalnız bırakılmadı - Son Dakika

“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Yunus Emre Konak’ın yeni takımı belli oldu Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu
Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü bir hayli değişmiş Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur

21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyona başlıyor
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 21:56:52. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da şehit çocukları karne töreninde yalnız bırakılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.