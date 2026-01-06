Erzurum'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı - Son Dakika
Erzurum'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı

06.01.2026 19:59
Erzurum'da beton blok taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında trafik tek şeritten sağlandı.

ERZURUM'da beton blok taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı. TIR'ı kurtarmak için çalışma başlatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki İpekyolu Köprülü Kavşağında meydana geldi. Beton blok taşıyan bir TIR, alt geçitte sıkıştı. Yükün yüksekliğini göz önünde bulundurmayan sürücünün dikkatsizliği sebebiyle alt geçidin ortasına kadar giden TIR, sıkışarak ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yolun sağında sıkışan TIR'ı kurtarmak için çalışma başlatılırken trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ekiplerin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan TIR, yoluna devam etti.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA

