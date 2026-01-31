Erzurum\'da Tır ile Ticari Araç Çarpıştı

Erzurum'u Pasinler ilçesine bağlayan karayolunda hafif ticari araç ile bir tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

64 LD 375 plakalı hafif ticari araç ve 50 AB 565 yabancı plakalı tır, Erzurum-Pasinler karayolu Nenehatun Köprüsü civarında çarpıştı. Kazanın meydana geldiği bölgede zeminin kaygan olduğu tespit edildi.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta yaralı çıkan B.Ç. ve A.Ç., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. - ERZURUM