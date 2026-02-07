Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda ekipler, 982 gram sentetik uyuşturucu, 248 gram toz esrar ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?