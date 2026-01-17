Erzurum'da Yangın: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Yangın: 2 Ölü, 6 Yaralı

Erzurum\'da Yangın: 2 Ölü, 6 Yaralı
17.01.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki mobilya dükkanında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu.

Yangında yaralananlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bölgede görev yapan ve dumandan etkilenen ekipler ile basın mensuplarına ayran dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin incelemede bulundu

Kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, yangından 5 dakika sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Tekin, "30 yangın söndürme aracıyla beraber yangına müdahale edilmiş durumda. İçeride 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

Ölü sayısı 2'ye çıktı

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra yaptığı açıklamada, yangından etkilenen 8 vatandaş olduğu bilgisini vererek, "Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş var, bunlardan 6'sının tedavilerine devam ediliyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

Saat 12.30'da çıkan yangının soğutma çalışmasının devam ettiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şuan itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın haberinin alınmasıyla Büyükşehir Belediyemizin, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, orman teşkilatımıza ait su tankerleri, TOMA araçlarımız ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma araçları sevk edilmiştir. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın anından itibaren tüm ekipler seferber oldu. Burada çalışmaların özverili şekilde yürütülmesinden dolayı itfaiye daire başkanlığımıza, polis ve jandarma teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, AFAD ve Devlet Hava Meydanları personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. Mevlam böyle acılar yaşatmasın. Yangının kontrol altına alınmasında toplam 30 araç görev yaptı. Yaralıların hayati tehlikesi yok."

Öte yandan, yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangının çıktığı mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, "Bir patlama sonucu yangın çıktı, yan dükkana da sıçradı. Yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara yayıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Erzurum, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Yangın: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut’un miras davası sonuçlandı 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı
Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:09:55. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Yangın: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.