Erzurum\'da Yangın Davasında Tahliye

Erzurum'da iki işçinin hayatını kaybettiği ve altı kişinin de yaralandığı yangınla ilgili yargılama yapan mahkemeden karar çıktı. İş yeri sahibi Muzaffer Şahin tahliye oldu.

Yangın sonrası gözaltına alınan ve daha sonra kusurlu bulunarak tutuklanan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, 5'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Verilen ceza 288 bin TL adli para cezasına çevrildi ve şahsın tahliyesine karar verildi.

Erzurum Keresticiler Sitesi'nde 17 Ocak 2026'da mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın sonrası hastaneye kaldırılan 8 şahıstan Musa Coşkun ile Serhat Kısa hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin ise, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan mahkeme tarafından tutuklanmış ve hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Duruşma sonunda Muzaffer Şahin, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' ve 'Taksirle yangına neden olma' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza 288 bin TL adli para cezasına çevrilerek şahıs tahliye edildi. - ERZURUM