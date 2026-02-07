Erzurum\'daki Kazada Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Erzurum'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Erzurum-Tortum kara yolunda SUV tipi araçla çarpışan tırın yaralanan Gürcistan uyruklu sürücüsü Nika S'nin tedavisi yapıldı.

Tır sürücüsü, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç ile Nika S'nin kullandığı KI 098 NG plakalı tır, Akdağ Mahallesi mevkisinde çarpışmıştı. Kazada sürücülerden Katılmış ile araçtaki Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö. olay yerinde yaşamını yitirmişti.