Erzurum Havalimanı 2025 Raporu Açıklandı
Erzurum Havalimanı 2025 Raporu Açıklandı

Erzurum Havalimanı 2025 Raporu Açıklandı
08.01.2026 15:14
2025'in ilk 11 ayında Erzurum Havalimanı, 1.1 milyon yolcuya ve 9.7 milyon ton yük trafiğine hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunun Ocak-Kasım dönemini kapsayan verilerini açıkladı.

Rapora göre, 2025 yılının ilk 11 aylık döneminde Erzurum Havalimanı'nda yolcu, uçak ve yük trafiğinde yoğunluk yaşandı. Bu süreçte havalimanı, ilimize gelen ve ilimizden giden toplam 1 milyon 146 bin 346 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde 7 bin 742 adet gelen ve giden uçak trafiği başarıyla gerçekleştirildi.

Yük taşımacılığı alanında da önemli bir hacme ulaşan Erzurum Havalimanı'nda, kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam 9 milyon 693 bin 758 ton yük trafiği gerçekleşti. Söz konusu veriler, havalimanının bölgesel ve ulusal hava ulaşımındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan, 2025 yılı Aralık ayına ait istatistiklerin ay sonu itibarıyla netleşecek olması nedeniyle rapora dahil edilmediği bildirildi.

Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğünün, yolcu memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla hava ulaşımının güvenli, düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam etiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Havalimanı

Son Dakika Yerel Erzurum Havalimanı 2025 Raporu Açıklandı - Son Dakika

