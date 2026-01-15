Erzurum Jandarması 2025 Faaliyet Raporu Yayınlandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı boyunca il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Açıklanan veriler, asayişten terörle mücadeleye, narkotik suçlardan trafik denetimlerine kadar geniş bir alanda yoğun ve kararlı bir mücadelenin sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Asayiş faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde toplam 8 milyon 93 bin 942 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan, kayıp ile yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlar dahil olmak üzere toplam 10 bin 190 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylara karıştığı tespit edilen 3 bin 173 şahıstan 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve suç unsuru ele geçirilirken, Kabahatler Kanunu kapsamında 513 şahsa idari yaptırım uygulandı. Ayrıca bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde 3 bin 500 kişiye ulaşıldı. Orman yangınlarına yönelik denetimlerin ise yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, suç ve suçluların yakalanması ile terörün finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda meydana gelen 40 terör olayında 46 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 2025 yılı içerisinde 139 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 258 şüpheli yakalanırken, 16'sı tutuklandı. Çok sayıda silah, uyuşturucu madde, kaçak tütün ve sigara, makaron, elektronik sigara, tarihi eser, altın ve çeşitli kaçak ürün ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan takipli operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı, bunlardan 21'i tutuklandı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve SIM karta el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarında ise 39 operasyonda 58 organizatör şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 396 düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarda kullanılan 21 araca el konuldu.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 339 olayda 367 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 38'i tutuklandı. Operasyonlarda esrar, metamfetamin, sentetik kannabinoid, eroin ve kokain başta olmak üzere farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Trafik faaliyetleri çerçevesinde 255 trafik kazasına müdahale edilirken, 349 bin 201 araç ve şahıs denetlendi. Ayrıca 28 bin 772 öğrenci ve sürücüye trafik eğitimi verildi.

Cezaevi sevk ve nakil faaliyetleri kapsamında il içi 4 bin 690, il dışı 253 olmak üzere toplam 4 bin 943 sevk ve nakil işlemi gerçekleştirildi.

JAK (Jandarma Arama Kurtarma) faaliyetleri kapsamında ise Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen olaylarda bin 171 vatandaşa müdahale edilerek güvenli alanlara taşınmaları sağlandı. Kayak pistlerinde denetim ve önleyici faaliyetlerin kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı boyunca olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görevini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. - ERZURUM