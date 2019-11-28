Son Dakika › Güncel › Erzurum platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan canısı, sosyal medyada destek istedi - Son Dakika
Erzurum platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan canısı, sosyal medyada destek istedi
7 saat önce
ERZURUM Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, sosyal medyada destek istedi (Davanın görüleceği adliyeden detaylar)
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
ERZURUM Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, sosyal medyada destek istedi (Davanın görüleceği adliyeden detaylar)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Oğuzhan Saruhan, Uğur Okulları'nda sosyal medya eğitimi verdi Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!