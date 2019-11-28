Son Dakika Haberleri: Erzurum platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan canısı, sosyal medyada destek istedi
Son Dakika Güncel Erzurum platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan canısı, sosyal medyada destek istedi - Son Dakika

Erzurum platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan canısı, sosyal medyada destek istedi

7 saat önce

ERZURUM Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, sosyal medyada destek istedi (Davanın görüleceği adliyeden detaylar)

ERZURUM Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, sosyal medyada destek istedi (Davanın görüleceği adliyeden detaylar)

Erzurum platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan canısı, sosyal medyada destek istedi

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
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