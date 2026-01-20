Erzurum Turizmde Rekor Kırdı! - Son Dakika
Erzurum Turizmde Rekor Kırdı!

Erzurum Turizmde Rekor Kırdı!
20.01.2026 18:16
2025'te Erzurum, yabancı ve yerli ziyaretçi sayısında önemli artış gösterdi, turizmde ivme kazandı.

Erzurum, geçen yıl 38 bin 557'si yabancı 493 bin 641 ziyaretçiyi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, yaptığı açıklamada, Erzurum'un 2025'te kültür, sanat ve turizmde rekor büyüme kaydettiğini belirtti.

Kentin geçen yıl kültür, sanat ve turizm alanlarındaki planlı ve kapsamlı çalışmalarla önemli ivme kazandığını anlatan Yer, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarla ilimiz, Doğu Anadolu'nun kültür ve turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

Kentte turizm alanında güçlü artış yaşandığını vurgulayan Yer, şöyle devam etti:

"2024'te ilimizi 331 bin 875 yerli, 31 bin 749 yabancı olmak üzere toplam 363 bin 624 ziyaretçi ziyaret etmişken, 2025'te bu rakam 455 bin 84 yerli ve 38 bin 557 yabancı olmak üzere toplam 493 bin 641 ziyaretçiye ulaşmıştır. Bir önceki yıla göre yerli turistte yüzde 37, yabancı turistte yüzde 21 ve toplam turist sayısında ise yüzde 36 artış sağlanmıştır. 2024'te 637 bin 919 olan toplam geceleme sayısı, 2025'te yüzde 47 artışla 936 bin 489'a ulaşmıştır.

İlimizin artan ziyaretçi talebini karşılayabilecek güçlü bir konaklama altyapısı bulunmaktadır. Erzurum genelinde 138 konaklama tesisi, 4 bin 983 oda ve 10 bin 56 yatak kapasitesi ile hizmet vermekte olup mevcut kapasite, özellikle kış, kültür ve festival turizmini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır."

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yaklaşık 1 milyon vatandaşla buluşuldu

Yer, geçen yıl 16-24 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yaklaşık 1 milyon vatandaşla buluşulduğunu, 119 bin 47 kitap bulunan İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nin 782 bin 256 ziyaretçiyi ağırladığını aktardı.

Erzurum Devlet Tiyatrosunun 2025'te 18 oyun ve 109 temsil ile 26 bin 855 seyirciye ulaştığını bildiren Yer, şunları kaydetti:

"2025'te müzelerimiz, Erzurum'un kültür ve sanat hayatında önemli buluşma noktası olmuştur. Bu kapsamda sergiler, söyleşiler, sempozyumlar ve farklı tematik etkinlikler başta olmak üzere 50 farklı alanda düzenlenen programlarla müzelerimizde 319 bin ziyaretçi ağırlanmıştır. Gerçekleştirilen bu etkinlikler sayesinde müzelerimiz, yalnızca eserlerin sergilendiği alanlar olmanın ötesine geçerek yaşayan, üreten ve toplumla sürekli etkileşim halinde olan kültür merkezleri haline gelmiştir.

Özellikle 'EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programlar, şehrimize yeni bir vizyon ve hareketlilik kazandırmıştır. Bu çerçevede düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinlikler, kültür, sanat, turizm, gastronomi ve tanıtım alanlarında Erzurum'un marka değerini güçlendirmiş, şehrimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan sağlamıştır."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Erzurum, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

