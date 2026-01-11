Erzurum\'un Suç Oranında Düşüş Hedefi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un asayiş açısından 2024 ve 2025 yıllarında Orta Risk grubunda ve alt sıralarda yer aldığını, 2026 yılı hedeflerinin Erzurum'u Düşük Risk grubuna taşımak olduğunu ifade etti.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç başlığında, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında azalma sağlandığını ifade eden Vali Çifktçi, bu suçlarda aydınlatma oranının yüzde 90,9 olduğu ve olayların büyük bölümünün aydınlatıldığı belirtti. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç başlığında ise 2025 yılında, 2024 yılına göre yüzde 51,5 oranında düşüş yaşandığını dile getiren Vali Çiftçi, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarının 2025 yılı boyunca hiç meydana gelmediği ifade edildi. Bu suçlardaki aydınlatma oranı yüzde 98,8 olarak açıklandı.

Dolandırıcılara dikkat

Dolandırıcılık suçlarına da değinen Vali Çiftçi, her ne kadar bu suçlarda azalma yaşansa da kendilerini polis, komiser veya savcı olarak tanıtan dolandırıcıların vatandaşları mağdur etmeye çalıştıklarını belirterek, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan IBAN'a para göndermesini, şifre paylaşmasını ya da bankaya gitmesini istemeyeceğini bir kez daha hatırlattı. Devlete ve millete karşı işlenen 10 önemli suç başlığında 2025 yılında yüzde 90,3 oranında düşüş sağlanırken, bu suçlardaki aydınlatma oranının yüzde 100 olduğu bildiren Vali Mustafa Çiftçi, ruhsatsız silah ele geçirme sayısının 2024 yılında 124 iken, 2025 yılında 337'ye yükseldiği açıkladı.

Narkotik suçlarla mücadelede hız kesmiyor

Aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 2024 yılında 1.101, 2025 yılında ise 1.313 kişinin yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılında düzenlenen operasyonlarda 517 şahıs gözaltına alındığına dikkat çeken Vali Çiftçi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın mali suçlar, organize suçlar, kaçakçılık ve ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadelesini kararlı ve koordineli şekilde sürdürdüğü vurguladı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılında 919, 2025 yılında ise 1.030 olay meydana geldiğini söyleyen Vali Çiftçi, şüpheli sayısı 2024'te 1.101 iken, 2025'te 1.532'ye yükseldi. 2024 yılında 155, 2025 yılında ise 198 kişinin tutuklandığı kaydetti.

2026 yılı hedefi Erzurum'u Düşük Risk grubuna taşımak

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan risk raporuna göre Erzurum, 2024 ve 2025 yıllarında Orta Risk grubunda ve alt sıralarda yer aldığının altını çizen Vali Çiftçi, 2026 yılı hedefinin Erzurum'u Düşük Risk grubuna taşımak olduğu ifade etti. Bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında 2024 yılında 3.433, 2025 yılında ise 3.503 sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapıldığına dikkat çeken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Ödeme ve bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik olarak 2024'te 23 operasyon, 103 gözaltı ve 70 tutuklama; 2025'te ise 55 operasyon, 211 gözaltı ve 132 tutuklama gerçekleştirildi. Düzensiz göçle mücadele çalışmalarında 2024 yılında 152 operasyonda 300 organizatör yakalanırken, bunların 71'i tutuklandı. 2025 yılında ise 179 operasyonda 370 organizatör yakalanarak 139'u tutuklandı" dedi. - ERZURUM