Erzurumşehir SK U-16 Play-Off\'lara Kaldı

Erzurumşehir Spor Kulübü U-16 takımı Play Off'lara kalarak önemli bir başarı gösterdi.

Erzurumşehir Spor Kulübü'nün hikayesinin, sadece bir futbol kulübünün yükselişi değil, aynı zamanda tarihi bilincin genç kuşaklara aktarılması ve etik değerlerin sürdürülmesi üzerine kurulu bir başarı modeli olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Demir, "Kulübümüz, kuruluş felsefesini, altyapı çalışmalarını ve güncel mücadelesini bu tarihsel süreç üzerine inşa etmiştir. Erzurumşehir SK, şehrimizin gençleri için sadece antrenman yapılan bir tesis değil; aynı zamanda bir yuva, bir ocak ve temel bir eğitim yeridir. Yakın zamanda Play-Off'lara kalarak sportif başarımızı kanıtlamış olsak da, kulübümüzün asıl ve kalıcı başarısı, yetiştirdiğimiz gençlerin toplumun her alanında dürüst, başarılı ve ahlaklı bireyler olarak yer almasıdır. Kulübümüz, gençlerin gelişimine verdiği bu kesintisiz değer sayesinde, onları sokağın olumsuz etkilerinden koruyan güvenli bir liman olma görevini eksiksiz yerine getirmektedir. Bizim için her oyuncu, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Tüm zorluklara rağmen Play-Off'lara kalma başarısını göstererek, tarihsel direniş ruhunu sportif sonuçla somutlaştırmış ve gelişimini takdir edilecek seviyeye taşımıştır. Erzurumşehir SK'nın hikayesi, tarihi mirasla bugünün gençliğini birleştiren, etik değerlerden ödün vermeyen ve zorluklar karşısında yılmayan benzersiz bir gelişim modelidir. Kulüp, Erzurum'un en değerli potansiyeli olan çocuklarına yatırım yaparak, geleceğini sağlam temeller üzerine kurmaktadır" dedi. - ERZURUM