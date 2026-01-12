Erzurumspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Dün deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile oynadığı maçın ardından kente dönen mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde çalıştı. Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma yapan Erzurum temsilcisi, 15 Ocak Perşembe günü Kazım Karabekir Stadı'nda Karadeniz ekibini konuk edecek.
Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği maç 13.00'de başlayacak.
