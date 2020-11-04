Erzurumspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Antrenmanda futbolcular, daha sonra top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

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