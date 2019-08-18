Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan harika geri dönüş
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Erzurumspor'dan harika geri dönüş

1 saat önce

Maçtan dakikalar 6. dakikada BB Erzurumspor caza sahası önünde Muhammet'in pasıyla topla buluşan Muhsin caza sahasına girerken sert vurarak topu ağlara gönderdi.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada BB Erzurumspor caza sahası önünde Muhammet'in pasıyla topla buluşan Muhsin caza sahasına girerken sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada Taylan caza sahası dışından sert şutunda top kaleci Alperen'de kaldı.

34. dakikada Muhammed Enes'in ara pasıyla topla buluşan Muhsin düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

52. dakikada BB Erzurumspor'da kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Taylan topu ağlara gönderdi. 1-2

66. dakikada caza sahası önünde Taylan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah şık bir gol ile takımını beraberliğe taşıdı. 2-2

72. dakikada Taylan'ın caza sahasına ortasında Pote kafayı vurdu kaleci Alperen iki hamlede topa sahip oldu.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdemir xx, Oğuz Terzi xx, Anıl Usta xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Aykut Demir xx, Hakan Arslan xx, Hasan xx, Taylan xx (Oltan dk. 83 x), Pote xx, Emrah xx, Scuk x (İbrahim Akdağ dk. 46 xx), Osman xx, Sunu x (Rashad Muhammed dk. 46 xx), Murat xx

İstanbulspor: Alperen xx, Nascimento xx, Eslem xx (Yunus Emre dk. 68 x), Ali Dere xx, Enes xx (Kağan dk. 56 x), İbrahim xx, Onur xx, Cajıc xx (Ali Aytemur dk. 88 ?), Atchom xx, Muhsin xx, Tuncer xx

Goller: Muhsin (dk. 6 ve 34) (İstanbulspor), Taylan (dk. 52), Emrah (dk. 66) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Nascimento, İbrahim, Onur, Kağan (İstanbulspor), Aykut, Mücahit (BB Erzurumspor)
Erzurumspor Kulübü, Muhammed Enes, İstanbulspor, Emrah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:34 
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