Erzurumspor'un TFF 1. Lig karnesi - Son Dakika

Erzurumspor'un TFF 1. Lig karnesi

Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'un 2019-2020 sezonu karnesi ve enleri belli oldu.

Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'un 2019-2020 sezonu karnesi ve enleri belli oldu. Dadaşların bu sezon en istikrarlısı 34 maçın tamamına çıkan kaptan Sehic'ken Erzurum ekibinin en golcü isimleri ise ligde kaydettikleri 7 golle Hamroun ve Pote oldu.

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek bir alt lig olan TFF 1. Lig'e düşen BB Erzurumspor, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükseldi. Dadaşların 2019 -2020 sezonunda TFF 1. Lig karnesi ve enleri belli oldu. Dadaşların kalesini koruyan ve kaptanlığını yapan Bosnalı Sehic, bu sezon 34 lig maçına çıkarak toplam 3 bin 59 dakika sahada bulundu. Sehic dadaşların en istikrarlısı olurken TFF 1. Lig'de en fazla maça çıkan futbolculardan birisi oldu. Sehic'i 33 maç 2 bin 961 dakika ile Mücahit Albayrak, 27 maç 2 bin 390 dakika ile Murat Uçar, 27 maç 2 bin 388 dakika ile İbrahim Akdağ ve 27 maç 2 bin 326 dakika ile Hasan Hatipoğlu takip etti. Erzurumspor formasını en az terletenler ise 1 maç 6 dakika ile Yusuf Acer, 1 maç 10 dakika ile Gökhan Kardeş, 2 maç 40 dakika ile Ba, 6 maç 350 dakika ile Merthan ve 13 maç 466 dakika ile Rashad Muhammed oldu. Erzurumspor'un kadrosunda bulunan Kayacan Erdoğan, Batuhan Ünsal, Cengizhan Bayrak, Fırat Şaşi, Hamza Budak ve Serdar Yıldırım ise ligde forma şansı bulamayan isimler oldu.

En golcü Hamroun ve Pote

Dadaşlar, ligde bu sezon takım halinde toplam 42 gole imza atarken kalesinde sadece 26 gol gördü. Kalesini toplam 16 kez gole kapatan Erzurum ekibinin gol yeme oranı ise yüzde 0,8 oldu. Rakip takımların kalesine toplam 344 şut çeken Dadaşlar, bu şutların sadece 152'sinde isabet bulurken bunların sadece 42'sini gole çevirebildi. Mavi-beyazlıların en golcü isimleri ise 7 golle Hamroun ve Pote olurken bu oyuncuları 5 golle Emrah ve Ömer Şişmanoğlu, 4 golle ise Scuk takip etti.

Gol pasında Emrah zirvede

Mavi-beyazlı ekipte takımın en fazla asist yapan ismi olarak Emrah Başsan ön plana çıkıyor. Başarılı futbolcu, yaptığı 5 asist ile takımında bu alanda lider konumunda. Emrah'ı 4 asist ile Hamroun, 3 asistle Rashad Muhammed, Cenk Ahmet, Hasan Hatipoğlu ve Sissoko takip etti.

Dadaşlar 83 sarı 4 kırmızı gördü

Erzurum ekibi 34 haftalık periyotta toplam 83 sarı kart görürken, 4 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Dadaşlarda gördüğü 12 sarı kartla İbrahim Akdağ zirvede bulunurken, Aykut Demir 8, Murat Uçar 8 ve Hasan Hatipoğlu ise 8 kez sarı kart gördü. Mavi - Beyazlı ekipte Pote, Aykut, Hasan ve Sehic ise 1 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yüzde 81 pas isabet oranı

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un pas isabet oranı ise dikkat çekiyor. Toplam 14 bin 617 pas yapan dadaşlar bu pasların 11 bin 951'inde isabet sağlayarak yüzde 81.8 pas isabet oranına ulaştı. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzurumspor'un TFF 1. Lig karnesi - Son Dakika Spor

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