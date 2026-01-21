İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. - İSTANBUL
