Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Fevziçakmak Mahallesi 1112. Sokak'taki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Çatı Katında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?