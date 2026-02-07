Esenler'den Emeklilere Destek Kartı - Son Dakika
Esenler'den Emeklilere Destek Kartı

Esenler\'den Emeklilere Destek Kartı
07.02.2026 14:22
Esenler Belediyesi, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 'Emekli Sosyal Destek Kartı' başlattı.

ESENLER Belediyesi, emekli vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla 'Emekli Sosyal Destek Kartı' uygulamasını hayata geçiriyor.

Esenler Belediyesi Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen 'Emekli Sosyal Destek Kartı' uygulamasıyla, ilçede yaşayan emekli vatandaşlara ekonomik ve sosyal açıdan destek sağlanması hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Esenler sınırları içinde ikamet eden tüm emekli vatandaşların temel ihtiyaç harcamalarına katkı sunulacak. Aynı zamanda emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılımı teşvik edilerek toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ANLAŞMALI İŞLETMELERDE İNDİRİM VE DESTEK İMKANI

Emekli vatandaşlara verilecek Sosyal Destek Kartı; belediye ile protokol yapacak ulusal ve yerel işletmelerde kullanılabilecek. Kart sayesinde emekliler; restoran, fırın,berber,kahvehane,sağlık kuruluşları ve benzeri birçok işletmede indirim, destek ya da özel avantajlardan yararlanabilecek.Kartın kullanım esasları ve dönemsel destek yüklemeleri, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Başvuru süreci ve uygunluk kriterleri de yine müdürlük tarafından düzenlenerek vatandaşlara duyurulacak.

'DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ'

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Emekli vatandaşlarımız, yıllarca bu ülkeye ve şehirlerimize emek vermiş, büyük fedakarlıklar göstermiş kıymetli büyüklerimizdir. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Hayata geçirdiğimiz Emekli Sosyal Destek Kartı ile emeklilerimizin hem günlük ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hem de sosyal hayattan kopmamalarını hedefliyoruz. Esenler'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek; dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Esenler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

